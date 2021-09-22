Ребенок умер в школьном автобусе в Саратовской области

В Саратовской области выясняются обстоятельства смерти 13-летнего ребенка в школьном автобусе. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия случилась сегодня днем. Школьный автобус после занятий выехал из города Новоузенска и начал развозить детей по населенным пунктам района. В пути одному из школьников стало плохо. Сопровождающий учитель вызвал скорую помощь, однако прибывшие медики лишь констатировали смерть мальчика.

Следователи провели осмотр места происшествия и тела ребенка. Повреждений на теле при внешнем осмотре выявлено не было.

По результатам начатой проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Фото saratov.sledcom.ru