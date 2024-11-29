Ребенок попал в реанимацию после катания на ватрушке в Хакасии

В Хакасии 12-летний мальчик попал в больницу после катания на ватрушке. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По даныым полиции, школьник катался на необорудованной снежной горке в одном из районов республики. Во время отдыха он получил серьезную травму.

Ребенка госпитализировали и поместили в реанимацию. Подробности его состояния не уточняются. // Фото: unsplash.com / Kostiantyn Li