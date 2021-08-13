Ребенок из Москвы пострадал в аварии на трассе в Карелии

Ребенок пострадал в результате аварии на федеральной трассе Вологда-Медвежьегорск в Медвежьегорском районе. Дорожный инцидент с москвичами случился 12 августа в 17:45.

41-летняя женщина за рулем автомобиля «Киа» не справилась с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась, сообщили в ГИБДД Карелии. В аварии пострадал 12-летний мальчик. (фото источника)