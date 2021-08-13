Приятели в Костомукше распивали «на троих», но двое обокрали третьего

Жителей Костомукши будут судить за кражу у знакомого. Они сначала выпивали вместе с ним, а потом тайно унесли телефон, сообщили в УМВД РФ по Карелии.

Спиртное мужчины распивали в общежитии. Потом один из собутыльников пошел спать.

Двое других сговорились и прошли к нему в комнату. Там 43-летний и 31-летний злоумышленники похитили телефон приятеля.

Гаджет они хотели продать и купить еще спиртного, но не успели. Потерпевший обратился в полицию, похитителей нашли. Мужчины вернули телефон и признались в краже. Их будут судить. // Фото: Firmbee/Pixabay