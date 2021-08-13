13 августа 2021, 09:34
Приятели в Костомукше распивали «на троих», но двое обокрали третьего
Собутыльники похитили у мужчины телефон, когда он опьянел и лег спать
Жителей Костомукши будут судить за кражу у знакомого. Они сначала выпивали вместе с ним, а потом тайно унесли телефон, сообщили в УМВД РФ по Карелии.
Спиртное мужчины распивали в общежитии. Потом один из собутыльников пошел спать.
Двое других сговорились и прошли к нему в комнату. Там 43-летний и 31-летний злоумышленники похитили телефон приятеля.
Гаджет они хотели продать и купить еще спиртного, но не успели. Потерпевший обратился в полицию, похитителей нашли. Мужчины вернули телефон и признались в краже. Их будут судить. // Фото: Firmbee/Pixabay