Автомобиль снес велосипедиста в центре Петрозаводска

Сегодня в Петрозаводске на улице Кирова автомобиль сбил велосипедиста. Видео инцидента с разных ракурсов публикует сайт dtpptz.

На кадрах видно, как велосипедист решил пересечь проезжую часть по пешеходному переходу в районе улицы Еремеева. Все случилось в 19:58. При этом горожанин не стал спешиваться.

В результате велосипедист попал под колеса легкового автомобиля. По предварительной информации, он получил повреждения.