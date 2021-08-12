Предприятие в Петрозаводске задолжало зарплату 88 работникам

Государственная инспекция труда в РК провела проверку одной из крупных коммерческих организаций Петрозаводска и выявила существенные нарушения трудового законодательства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, выяснилось, что предприятие задерживает зарплату 88 работникам. Общая сумма невыплаченной зарплаты за апрель-июль 2021 года составляет 7 миллионов 713 тысяч рублей.

Материалы проверки направлены в Следственный комитет для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Работодателю выдано предписание о ликвидации задолженности перед сотрудниками. Фото pixabay.com/Evgeny