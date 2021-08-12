Подросток проехал за рулем пол-Карелии и сбежал от полицейских

Ночью во вторник автоинспекторы Прионежского района обратили внимание на автомобиль ВАЗ-2112, ехавший по деревне Бесовец. Водитель проигнорировал требование об остановке, сообщает паблик ОМВД по Прионежью.

Началась погоня. Вскоре водитель остановил автомобиль и бросился бежать. Беглец, однако, был пойман стражами порядка. Им оказался 16-летний юноша.

Выяснилось, что он приехал к своему другу аж из Медвежьегорского района. В отношении подростка был составлен протокол об административном правонарушении. До передачи законным представителям парня поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Автомобиль, которым он управлял, отправлен на штрафстоянку. Фото паблика «Полиция Прионежского района»