Ребенка облили бензином и подожгли на детской площадке в Москве

В Москве 5 июня мальчика облили бензином на детской площадке и подожгли. Ребенок получил ожоги и был госпитализирован. Инцидент произошел на Чечерском проезде в районе Южное Бутово, сообщает Life.

К преступлению может быть причастен 14-летний друг пострадавшего мальчика. Полицейские проводят необходимые мероприятия с подозреваемым.

Обстоятельства случившегося выясняют следователи и прокуратура. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. // фото скриншот телеграм-канала столичной прокуратуры