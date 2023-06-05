Бухгалтер несколько лет выписывала себе премии, пока ее не раскрыли

54-летнюю жительницу Карелии обвиняют в мошенничестве. Преступления она совершала, когда работала в Кондопожском районе главным бухгалтером в администрации и доме культуры.

В карельском Следкоме считают, что с 2018 по 2020 год главный бухгалтер администрации сельского поселения Кондопожского района вносила в документы ложные сведения о необходимости выплаты зарплаты и премии в повышенном размере. Документы обвиняемая заверяла электронной подписью главы администрации. Такая нехитрая схема принесла ей более 687 тысяч бюджетных рублей.

Женщина также работала главным бухгалтером муниципального учреждения культуры, где точно также начисляла себе зарплату в повышенном размере. В итоге она «заработала» более 600 тысяч рублей.

Ее схему раскрыли силовики. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В ходе предварительного следствия она признала вину и в полном объеме возместила ущерб. Уголовное дело направили на рассмотрение в суд.