Мошенники испортили петрозаводчанке отпуск

43-летняя жительница Карелии забронировала через сайт путевку на двоих в одну из жарких стран. За поездку она отдала более 115 тысяч рублей, рассказали в полиции.

Представитель «турагентства» обещал прислать необходимые документы клиентке на почту за день до выезда, но этого не произошло. Петрозаводчанка проверила сайт, он оказался заблокирован. Тогда она поняла, что стала жертвой жуликов.

Еще двое жителей Карелии были обмануты при совершении сделок через интернет. Один нашел в интернете объявление о продаже подвесного кресла, перевел пять тысяч рублей, но товар не получил. Продавец предложил оформить возврат и прислал ссылку для ввода реквизитов карты. Как только мужчина это сделал, с его счета списали еще пять тысяч рублей.

Другой мужчина разместил объявление о продаже септика. Потенциальная покупательница отправила ему ссылку для оформления безопасной доставки. Мужчина прошел по ней, указал реквизиты карты и лишился 12 тысяч рублей. По всем заявлениям потерпевших полиция проводит проверку.