Разыскивается женщина, подозреваемая в нескольких преступлениях

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность и местонахождение возможной подозреваемой, сообщает МВД Карелии.

Женщина проверяется на причастность к совершению преступлений, заявления о которых поступили в органы внутренних дел в марте текущего года.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что подходящая по приметам, сообщенным потерпевшими, женщина посещала один из гипермаркетов Кукковки. Там же она попала в объектив камер видеонаблюдения.

Всех, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемой, просят сообщать информацию по телефонам: +7-906-209-60-90 и +7-981-402-57-89. Конфиденциальность гарантируется.

Фото с сайта МВД Карелии