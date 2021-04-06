Иностранца, покусавшего полицейского, осудили в Петрозаводске

Суд в Петрозаводске признал 23-летнего молодого человека в применении насилия в отношении полицейского.

В Следкоме Карелии рассказали, что в октябре прошлого года стражи порядка должны были доставить из Петрозаводска в Санкт-Петербург иностранца, который находился на территории России незаконно. Молодой человек подлежал депортации.

Мигранта должны были довезти до аэропорта на автомобиле. В салоне авто он стал вести себя агрессивно и укусил за руку одного из полицейских. В итоге молодого человека судили.

Суд отправил его на два в колонию общего режима. (фото saratov24.tv)