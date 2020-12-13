Разыскивается мужчина, подозреваемый в краже

Сотрудниками уголовного розыска Отдела полиции № 2 УМВД России по Петрозаводску устанавливается местонахождение Токарева Александра Владимировича 1982 года рождения.

Пресс-служба МВД Карелии сообщает, что этот гражданин обвиняется в совершении кражи.

Всех, обладающих информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщать сведения по номерам телефонов: +7-953-534-25-72, +7-987-240-03-41, 8(8142)73-92-40 или 02. Конфиденциальность всех сообщений гарантируется.