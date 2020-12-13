13 декабря 2020, 14:21
Происшествия

В магазине Санкт-Петербурга обнаружено самодельное взрывное устройство

Адская машина имела вид пакета с соком

Как передаёт РЕН ТВ со ссылкой на свои источники, бомбу обнаружили сотрудники магазина «Академический».

В примерочной магазина люди обратили внимание на странный пакет сока. При этом от пакета исходил запах горюче-смазочных материалов.

Вызванные на место чрезвычайной ситуации сапёры установили, что в коробку сока были вставлены два воспламенителя из световых ламп, а также провода в изоляции, подсоединённые к часам.

В настоящее время устройство изъято. По факту обнаружения самодельной бомбы возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют, кто оставил бомбу в магазине. Расследование осложняется из-за того, что в «Академическом» отсутствуют камеры видеонаблюдения. // Фото: akadem.tkspb.ru

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