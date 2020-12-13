13 декабря 2020, 13:55
В Мурманске на причале горит судно
Сообщается, что пострадавших при пожаре нет
На причале судоверфи в Мурманске загорелось судно «Вега». Как передаёт РИА Новости со ссылкой на региональное Управление МЧС РФ, пожар возник в машинном отделении.
По прибытию первых подразделений оперативных служб был объявлен ранг пожара 1 бис. Отмечается, что со стороны машинного отделения шёл дым.
Спасатели эвакуировали трёх человек. Пострадавших нет. Другие подробности этой чрезвычайной ситуации пока не сообщаются. // Фото: severpost.ru