В Мурманске на причале горит судно

На причале судоверфи в Мурманске загорелось судно «Вега». Как передаёт РИА Новости со ссылкой на региональное Управление МЧС РФ, пожар возник в машинном отделении.

По прибытию первых подразделений оперативных служб был объявлен ранг пожара 1 бис. Отмечается, что со стороны машинного отделения шёл дым.

Спасатели эвакуировали трёх человек. Пострадавших нет. Другие подробности этой чрезвычайной ситуации пока не сообщаются. // Фото: severpost.ru