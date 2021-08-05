Разводка моста перекроет движение по «Коле» 5 августа

Сегодня с 15:00 до 15:45 остановится движение по трассе «Кола» в Ленинградской области. Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».

Около деревни Марьино будет произведена разводка Ладожского моста. Это будет сделано для прохода вверх по реке барже-буксирного состава.

Автомобилистов просят учесть эту информацию при планировании своих маршрутов. Фото pixabay.com/CopyrightFreePictures