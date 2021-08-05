05 августа 2021, 07:21
Россия

Юрист рассказал, когда в квартиру могут нагрянуть с проверкой

Любая проверка жилого помещения должна быть обоснована законом

Для любой проверки жилого помещения должно быть законное основание. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на юриста Анатолия Миронова.

По его словам, в квартиру без приглашения и предупреждения могут постучаться представители коммунальных служб и лица, проверяющие приборы учета потребления энергоресурсов.

«Если речь идет о проверке различных приборов учета, а также их показаний, то по действующему законодательству нужно предупредить потребителя не позднее чем за 14 дней до даты проведения проверки с указанием предполагаемых дат и времени. Гражданин может не согласиться с такой датой и предложить свой вариант, но не ранее двух дней с даты, когда поступило сообщение и не позднее трех дней с даты, указанной в извещении о проведении проверки»,

- отметил Миронов.

Собеседник агентства предупреждает, что в случае, когда не получилось договориться о сроках визита и вам удалось не впустить в вашу квартиру проверяющих, не исключено, что коммунальная служба составит акт и обратится с ним в суд, который, как показывает практика, решит вопрос в пользу проверяющих и обяжет вас открыть им дверь своей квартиры. Фото pixabay.com/LittleVisuals

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