Юрист рассказал, когда в квартиру могут нагрянуть с проверкой

Для любой проверки жилого помещения должно быть законное основание. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на юриста Анатолия Миронова.

По его словам, в квартиру без приглашения и предупреждения могут постучаться представители коммунальных служб и лица, проверяющие приборы учета потребления энергоресурсов.

«Если речь идет о проверке различных приборов учета, а также их показаний, то по действующему законодательству нужно предупредить потребителя не позднее чем за 14 дней до даты проведения проверки с указанием предполагаемых дат и времени. Гражданин может не согласиться с такой датой и предложить свой вариант, но не ранее двух дней с даты, когда поступило сообщение и не позднее трех дней с даты, указанной в извещении о проведении проверки»,

- отметил Миронов.

Собеседник агентства предупреждает, что в случае, когда не получилось договориться о сроках визита и вам удалось не впустить в вашу квартиру проверяющих, не исключено, что коммунальная служба составит акт и обратится с ним в суд, который, как показывает практика, решит вопрос в пользу проверяющих и обяжет вас открыть им дверь своей квартиры. Фото pixabay.com/LittleVisuals