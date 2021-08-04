04 августа 2021, 21:48
Минфин отверг идею введения налога на мясо в России
Вопрос налога на мясо в стране не обсуждае и не рассматривается, сообщили в Минфине
Минфин не планирует вводить в стране налог на мясо. Ведомство не готовит поправки в налоговое законодательство.
«Минфин России не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство»,
- цитирует РГ сообщение министерства.
В Минфине также заявили, что налог на мясо не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде.
Ранее специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков рассуждал, что в стране в будущем может появиться налог на мясо для сдерживания изменений климата. (фото foodbay.com)