Минфин отверг идею введения налога на мясо в России

Минфин не планирует вводить в стране налог на мясо. Ведомство не готовит поправки в налоговое законодательство.

«Минфин России не готовит подобного рода поправок в налоговое законодательство»,

- цитирует РГ сообщение министерства.

В Минфине также заявили, что налог на мясо не обсуждается и не рассматривается ни в каком виде.

Ранее специальный представитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков рассуждал, что в стране в будущем может появиться налог на мясо для сдерживания изменений климата. (фото foodbay.com)