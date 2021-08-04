Домашний кот Вася отпугнул медведя от хозяев

Черный кот по кличке Вася отпугнул медведя от хозяев и стал звездой Интернета. По информации телеканала «360», люди устроили пикник в лесу в Якутии.

К ним вышел медведь, которому дорогу преградил домашний кот. Питомец шел следом за хищником, а затем выгнул спину.

Люди при этом снимали все на видео и громко галдели, что им не нужно столько мяса. Медведь попытался прогнать пушистого героя, но кот не сдвинулся с места. Хозяину леса пришлось уйти.