04 августа 2021, 20:23
Домашний кот Вася отпугнул медведя от хозяев
Хищник вышел к людям во время пикника, но на пути у него встал домашний питомец
Черный кот по кличке Вася отпугнул медведя от хозяев и стал звездой Интернета. По информации телеканала «360», люди устроили пикник в лесу в Якутии.
К ним вышел медведь, которому дорогу преградил домашний кот. Питомец шел следом за хищником, а затем выгнул спину.
Люди при этом снимали все на видео и громко галдели, что им не нужно столько мяса. Медведь попытался прогнать пушистого героя, но кот не сдвинулся с места. Хозяину леса пришлось уйти.