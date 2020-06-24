Развод Харламова и Асмус может быть розыгрышем

Громкое расставание звездной пары может быть элементом шоу, сообщает КП со ссылкой на ведущего программы Comment Out Владимира Маркони.

По его словам, участники программы пишут в инстаграме другим публичным людям комментарии, которые придумывают авторы проекта. Если гости отказываются это делать, им приходится выполнять различные "наказания".

Маркони рассказал, что Асмус и Харламов приходили на шоу и сообщения о разводе не были настоящими.

"В нашем последнем раунде, когда в игре ничья, мы бросаем монетку (чтобы определить победителя. — Прим. ред.), но в этот раз мы решили, что они должны выполнить одно наказание на двоих. Как вы видите по тексту, и у Гарика, и у Кристины все совпадает слово в слово. Так что этот текст с карточки",

— рассказал он изданию.

Следует отметить, что сообщения супругов похожи, но не идентичны. Ведущий добавил, что до выхода передачи Асмус и Харламов будут опровергать его слова.

"Так как они прекрасные актеры, по инерции долгое время они наверняка еще будут говорить: "Нет, нет". Но как только в июле выйдет выпуск, мы все карты сразу же раскроем",

– заключил он.