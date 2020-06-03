Районы Приладожья стали самыми онлайн-активными в Карелии

Компания «МТС» составила рейтинг самых онлайн-активных районов Карелии. Самыми «качающими» оказались жители Приладожья

Безоговорочным лидером рейтинга стал Лахденпохский район, где потребление мобильного интернета увеличилось в два раза, немного уступает Сортавала, трафик там вырос на 70 процентов. В среднем, каждый житель Приладожья скачивает объем трафика, сравнимый, например, с 1155 часами, проведенными в соцсетях или просмотром более полутора тысяч 4-минутных видео в YouTube. Не менее активны и жители районов, близких к Петрозаводску.

Трафик, скачиваемый абонентами МТС, в Прионежском и Пряжинском районах вырос почти на 80 процентов. Следом в рейтинге онлайн - активности идет Сегежский район, потребление мобильного интернета там возросло на 72 процента. Отдельно стоит отметить активность жителей Костомукши, этот город стал одним из самых «качающих» во время самоизоляции. В прошлом году МТС расширила зону покрытия связи в городе и запустила высокоскоростной интернет LTE на всех базовых станциях.

«Мы понимаем насколько важно жителям нашей республики не только в городе, но и на отдыхе, оставаться на связи и пользоваться привычными онлайн - сервисами. Поэтому мы постоянно проводим мероприятия по улучшению связи, увеличивая емкость сети и повышая доступность сервисов»

– отметил директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

Жители Карелии стали значительно чаще пользоваться кино- и видеосервисами: количество обращений к таким ресурсам, как МТС ТВ, IVI, ОККО, YouTube и другим из этой категории выросло почти в пять раз. Также люди стали больше времени уделять самообразованию: спрос на образовательные онлайн - ресурсы увеличился в 3,8 раза.