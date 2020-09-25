Расписание пригородных рейсов автобусов изменится в Карелии

Сезонные изменения произойдут в расписании пригородного движения автобусов с автовокзала Петрозаводска. Как сообщает паблик «Автовокзал Петрозаводска», с понедельника, 28 сентября, отменят рейсы:

- № 108 «Машезеро» в 11:45 и 15:10,

- № 109 «Шапшезеро/Лососинное» в 14:35,

- № 127 «Орзега» в 18:45,

- № 106-А «Падозеро» в 11:40,

- № 115 «Лососинное» в 10:10 и 17:10.

Также изменятся рейсы:

- № 136 «Чална/Порожки» в 9:30 и 18:45 будут выполняться по пятницам, суббота и воскресеньям,

- № 121/114 «ст.Деревянка/31 км» в 19:05 переносится на 16:05 ежедневно (со ст.Деревянка в 17:20, с 31 км в 17:45),

- № 121 «ст. Деревянка» в 19:05 будет выполняться без заезда на 31 км (со ст. Деревянка в 20:20),

- № 110 «Шапшезеро/Машезеро/Лососинное» в 18:45 переносится на 17:45 (из Шапшезеро в 18:45, из Машезеро в 19:05, из Лососинного в 19:25) ежедневно,

- № 135 «Киндасово» В 12:00 переносится на 11:30 пятницу, субботу и воскресенье.

Также с 28 сентября вводятся рейсы:

- № 110 «Лососинное/Машезеро/Шапшезеро» в 12:45 ежедневно (из Лососинного в 13:20, из Машезеро в 13:40, из Шапшезеро в 14:00),

- № 103 «Чална» в 9:30 и 18:45 по понедельникам, вторникам, средам и четвергам (из Чалны в 10:25 и 19:30).