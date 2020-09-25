25 сентября 2020, 11:28
Общество

Очистные сооружения довели одного из глав в Карелии до уголовного дела

В Беломорском районе чиновники не смогли вовремя отремонтировать канализационные очистные сооружения

В отделении судебных приставов по Беломорскому району на исполнении находится производство в отношении администрации одного из муниципальных образований района, сообщает пресс-служба УФССП по Карелии. 

Согласно решению суда, администрация должна была отремонтировать канализационные очистные сооружений, принимающие сточно-бытовые воды за счет муниципальной казны. Для выполнения работ был установлен срок. Однако решение суда длительное время не исполнялось.

Администрацию муниципального образования неоднократно привлекали к административной ответственности. Также приставы предупреждали главу администрации об уголовной ответственности.

В итоге 9 сентября в отношении главы администрации муниципального образования было возбуждено уголовное дело по факту злостного неисполнения решения суда. Санкция предусматривает лишение свободы до двух лет.

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Приставы
новости Карелии
Беломорский район
канализационные очистные сооружения
уголовное дело