Расписание движения автобусов изменят на время новогодних каникул

Расписание движения автобусов в Карелии изменят в период новогодних праздников. «Карелавтотранс» сегодня представил проект изменений с 28 декабря по 9 января.

При этом расписание еще может меняться.

Изменения по рейсам маршрута № 613К «Каскесручей» обещают представить после того, как будет получена информация от перевозчика. Проект можно посмотреть здесь. // фото unsplash.com