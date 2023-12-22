22 декабря 2023, 16:27
Расписание движения автобусов изменят на время новогодних каникул
«Карелавтотранс» представил проект изменений
Расписание движения автобусов в Карелии изменят в период новогодних праздников. «Карелавтотранс» сегодня представил проект изменений с 28 декабря по 9 января.
При этом расписание еще может меняться.
Изменения по рейсам маршрута № 613К «Каскесручей» обещают представить после того, как будет получена информация от перевозчика. Проект можно посмотреть здесь. // фото unsplash.com