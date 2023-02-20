Расписание автобусов из Петрозаводска изменится в праздники

Из-за предстоящих длинных выходных изменится расписание пригородных и междугородних автобусов из Петрозаводска. Об этом сообщили в ГУП «Карелавтотранс».

Так, 23-25 февраля отменяется ряд рейсов в Олонец, Лахденпохью, Сегежу, Ладва-Ветку и Санкт-Петербург. В то же время, вводятся другие рейсы в Санкт-Петербург и Ладва-Ветку.

Также отменены на 23-24 февраля пригородные рейсы в ММС, Деревянку, Святозеро, Кончезеро, Лехнаволок и гарнизон Бесовец. Вводятся дополнительные автобусы на Спасскую Губу.

В «Карелавтотрансе» отмечают, что в расписание могут вноситься дополнительные изменения. // Фото «Петрозаводск говорит»