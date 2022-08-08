Работница кафе обокрала посетителя в Карелии

В Медвежьегорске 20-летняя девушка подозревается в краже. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным правоохранителей, в одном из городских кафе житель Новой Вилги забыл свою сумку. Работница заведения нашла ее, украла оттуда деньги, а саму сумку перепрятала.

В полиции подозреваемая призналась в краже, обязалась вернуть похищенное. Возбуждено уголовное дело. Фото: unsplash.com