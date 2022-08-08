08 августа 2022, 15:08
Работница кафе обокрала посетителя в Карелии
Полицейские Медвежьегорска раскрыли хищение имущества
В Медвежьегорске 20-летняя девушка подозревается в краже. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным правоохранителей, в одном из городских кафе житель Новой Вилги забыл свою сумку. Работница заведения нашла ее, украла оттуда деньги, а саму сумку перепрятала.
В полиции подозреваемая призналась в краже, обязалась вернуть похищенное. Возбуждено уголовное дело. Фото: unsplash.com