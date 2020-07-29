Работающих пенсионеров ждет перерасчет пенсий

С 1 августа в традиционном беззаявительном порядке будет произведён перерасчёт страховой пенсии работающим пенсионерам, сообщает ПФ Карелии.

Изменения коснутся 62,1 тысячи карельских пенсионеров, которые числились работающими в прошлом году и за которых работодатели уплачивали взносы.

«Прибавка к пенсии в результате корректировки носит индивидуальный характер: ее размер зависит от уровня заработной платы работающего пенсионера в 2019 году, то есть от суммы уплаченных за него работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов. При этом максимальная прибавка от корректировки ограничена тремя пенсионными коэффициентами в денежном эквиваленте, то есть не будет превышать 279 рублей (в 2020 году стоимость пенсионного коэффициента составляет 93 рубля.)», - сообщает ПФ.

В ведомстве уточняют, что в Карелии на учете состоит 239 тысяч пенсионеров. Из них страховую пенсию получают 223,8 тысячи человек, 51,8 тысячи пенсионеров продолжают работать.