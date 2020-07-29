На трассе «Кола» Р-21 введены ограничения движения

На дорогах Мурманской области ограничено движение автотранспорта в местах проведения дорожных работ на федеральной автодороге Р-21 «Кола», сообщает ГИБДД Мурманской области.

Участки, причины и сроки ограничения:

- реконструкция на участке с км 1378 по км 1381 (Кольский район) – срок окончания октябрь 2020 г.;

- капитальный ремонт на участке с км 1093 по км 1105 (Кандалакшский район) – срок окончания октябрь 2020 г.;

-капитальный ремонт на участке с км 1328 по км 1361 (Кольский район) – срок окончания октябрь 2020 г.;

- капитальный ремонт путепровода через автомобильную дорогу на км 1154+769 (Кандалакшский район) – срок окончания октябрь 2020 г.;

- реконструкция на участке с км 1519 по км 1547 (Печенгский район) – срок окончания 2021г.;

- реконструкция мостового перехода через реку Тулома на км 1388+134 (г. Кола) – срок окончания 2021 г.;

- капитальный ремонт на участке с км 1081 по км 1093 (Кандалакшский район) – срок окончания 2021 г.;

- капитальный ремонт мостового перехода через реку Кильдинская на км 1373+290 (пгт. Кильдинстрой) – срок окончания 2021 г.;

- ремонт участка с км 1225 по км 1248 (городской округ г. Мончегорска) и с км 1390 по км 1408 (Кольский район) – срок окончания 2021 г.;

- реконструкция «Подъезд к г. Мурманск» на участке с км 14+297 по км 19+027 – срок окончания 2023 г.

Кроме того, госавтоинспекция Мурманской области сообщает о расположении аварийно-опасного участка на автомобильной дороге федерального значения «Подъезд к городу Североморск», где произошло 3 ДТП, в которых 3 человека погибли и 4 получили телесные повреждения.

Водителям рекомендовано в местах проведения работ строго соблюдать требования временных дорожных знаков и выполнять указания дорожных рабочих.

