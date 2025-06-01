Рабочая неделя начнется с небольшого дождя

Синоптики прогнозируют, что первый рабочий летний день будет облачным с прояснениями. Ветер ночью западный, северо-западный, а днем уже южный, юго-восточный умеренный.

На территории Карелии температура воздуха ночью будет варьироваться от +3 до +8°С. Днем значительно потеплеет: +16, +21°С. Местами в Карелии можно будет ожидать +11, +16°С.

В столице республики существенных осадков не будет. Ночью атмосферное давление будет слабо расти, а днем медленно падать. Температура днем достигнет +19°С. © «Петрозаводск говорит»