Пятница в Карелии выдастся прохладной

Необычная для августа жара спадет в пятницу. В Петрозаводске, по прогнозу регионального гидрометцентра, переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +12, +14, днем +16,+18. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно с прояснениями. Ночью по северным районам местами пройдет слабый дождь, днем преимущественно без осадков. Ветер ночью северо-западный, днем северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8, +13, на севере местами столбик термометра опустится до +5, днем +16, +21.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Сегеже ночью +8, днем +17;

В Кондопоге ночью +9, днем +18;

В Медвежьегорске ночью +7, днем +17;

В Олонце ночью +9, днем +21;

В Пудоже ночью +7, днем +19;

В Сортавале ночью +10, днем +21;

В Суоярви ночью +8, днем +19. // фото «Петрозаводск говорит»