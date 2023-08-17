Сегодня в Карелии сильные ливни и грозы, но не везде

Облачно с прояснениями будет сегодня в Карелии. Местами пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах – сильные ливни и грозы, рассказали в Гидрометцентре РК.

Ветер умеренный юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +20, +25 градусов.

В Петрозаводске погода облачная с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура днем +23, +25 градусов. // фото: wirestock/ freepik.com