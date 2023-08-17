17 августа 2023, 06:30
Сегодня в Карелии сильные ливни и грозы, но не везде
Прогноз погоды на 17 августа дали в Гидрометцентре республики
Облачно с прояснениями будет сегодня в Карелии. Местами пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах – сильные ливни и грозы, рассказали в Гидрометцентре РК.
Ветер умеренный юго-западный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем +20, +25 градусов.
В Петрозаводске погода облачная с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура днем +23, +25 градусов. // фото: wirestock/ freepik.com