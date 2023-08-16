Проливные дожди с грозами вернутся 17 августа в Карелию

Облачно с прояснениями будет 17 августа в Карелии. Местами пройдут кратковременные дожди, а в ряде районов – сильные ливни с грозами, сообщили в Гидрометцентре РК.

Ветер умеренный юго-западный, при грозах порывистый. Температура ночью +13, +18 градусов, днем +20, +25 градусов.

В Петрозаводске погода завтра облачная с прояснениями, кратковременный дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +16, +18 градусов, днем +23, +25 градусов. // фото: wirestock/ freepik.com