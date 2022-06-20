Пятилетняя девочка написала книгу и попала в Книгу рекордов Гиннеса

Пятилетняя девочка из Британии написала книгу и попала в Книгу рекордов Гиннеса. Ей удалось опубликовать свое произведение и продать тиражом более одной тысячи экземпляров, сообщает «Лента». Такое количество является обязательным условием для регистрации мирового рекорда. Таким образом она стала самым юным автором женского пола.

Девочка придумала историю под названием «Потерявшаяся кошка» и проиллюстрировала ее. Родители гордятся юной писательницей.

Самым молодым автором среди мужчин, которому удалось опубликовать книгу, с 2017 года является Танувана Серасингхе из Шри-Ланки. Ему было четыре года и 356 дней, когда в продажу вышло его произведение под названием «Вредная еда». (фото unsplash.com, Jan Kahánek)