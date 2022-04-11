«Пятерочка» и «Магнит» в Карелии ограничили наценку на товары

Представители работающих в Карелии федеральных торговых сетей X5 Group и АО «Тандер» сообщили министру экономического развития республики, что сдерживают рост цен на товары первой необходимости. Об этом рассказали в пресс-службе министерства.

Компаниям принадлежат соответственно магазины «Пятерочка» и «Магнит». В торговых точках «Пятерочки» ограничили до 5 процентов наценку на четыре группы товаров: молочную продукцию, хлебобулочные изделия, сахар и овощи «борщевого набора».

В «Магните» ограничили до 5 процентов наценку примерно на 300 товаров в 27 категориях, входящих в базовую продовольственную корзину. Это свекла, морковь, капуста, картофель, лук, молоко, творог, кефир, масло сливочное, сахар и хлеб. // Фото: Tumisu/pixabay.com