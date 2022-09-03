Пятеро из 12 туристов погибли при восхождении на вулкан

На Камчатке погибли туристы, которые должны были взойти на Ключевскую сопку. Об этом сообщает Лента.ру.

Группа из 12 туристов, съехавшихся из Алтайского, Приморского и Камчатского края, а также Москвы, Новосибирска и Владимира, пыталась взойти на Ключевскую сопку. На высоте 4158 несколько человек сорвались и упали в пропасть. Сначала сообщалось о четырех погибших, позже в следственном комитете Камчатского края сообщили о пятом погибшем. Еще трое пострадали. На место вылетел вертолет МЧС.

«Прокуратура проверит организацию и проведение туристического тура, результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту следственным органом, поставлены на контроль», - сообщает пресс-служба ведомства. Скриншот видео: youtube.com.