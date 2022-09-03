Глава региона поручил организовать автобусные рейсы с места ЧС

Сегодня в 7.00 глава Карелии Артур Парфенчиков прибыл в Прионежский район, где из-за дождей размыло дороги на станциях Орзега и Деревянка. Губернатор проверил, как устраняют последствия непогоды.

«По состоянию на утро 3 сентября ситуация следующая: уровень воды находится на безопасной отметке – контролируем его круглосуточно, мост в Деревянном укрепили, движение по нему открыли. В ближайшее время начнем строительство нового моста»,

- пообещал Парфенчиков.

Но у дачных кооперативов проезд пока затруднен, оперативные службы несут дежурство и при необходимости вывозят людей. Кроме того, по поручению губернатора в связи с затрудненным проездом в СНТ «Светофор» и прилегающие к нему садоводческие товарищества 4 сентября Карелавтотранс-Сервис организует от СНТ «Озерки» до поселка Деревянка автобусные рейсы. Время отправления: 12:30 и 16:00. Далее в Петрозаводск можно доехать автобусом, отправление которого в 13:20 и 17:20, а также пригородным поездом в 17:02. Скриншот видео: vk.com/aparfenchikov.