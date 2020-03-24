пять вопросов министру

10 марта на встрече в школе №2 г. Питкяранта педагоги задали министру образования Роману Голубеву ряд вопросов. Многие из них, являясь проблемами федерального уровня, остаются открытыми.

Итак, что сегодня волнует учителей?

Ответ министра образования Романа Голубева:

"У нас была возможность дискутировать с Министерством просвещения на эту тему в Москве. Тогда обсуждалась программа «Земский учитель». Изначально предлагается переезд не менее, чем за 200 км. Мы в регионе не приняли это условие, сняли это ограничение, сделали все более лояльно, то есть можно переехать в соседний населенный пункт, но в другой район. Однако вернуться домой по месту прописки и начать работать — это не есть факт переезда. Поскольку выполняется именно переезд в сельскую местность, поэтому и такая ситуация с ограничениями условий — это федеральные деньги".

В этом году мы будем думать, что еще можно дополнительно сделать. Потому что получить миллион за переезд в Питкяранту — это одна история. А в Нюхчу, например, Беломорского района очень трудно добраться, это отдаленный населенный пункт Республики Карелия, и, наверное, это разные условия, -

сказал Голубев.