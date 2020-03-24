Петрозаводчан попросили внимательно следить за детьми на каникулах

В Петрозаводске со 2 марта действует запрет выхода на лед водоемов. Как рассказали в пресс-службе мэрии города, сейчас лед сохраняется только в Песках. Но и там он очень тонкий - не более пяти сантиметров толщиной, его структура неоднородная, имеются многочисленные трещины.

Власти карельской столицы напомнили, что находиться на льду опасно. Горожан призвали тщательно контролировать детей, вышедших на длинные каникулы, объяснить им угрозы, которые несет слабый лед.

С информацией о правилах поведения на водоемах можно ознакомиться в соответствующем разделе на сайте мэрии карельской столицы.