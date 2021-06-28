Пять сайтов заблокированы по требованию прокуратуры Костомукши

Прокуратура Костомукши при мониторинге Интернета выявила пять сайтов, на которых была размещена информация о продаже дипломов о высшем образовании и аттестатов государственного образца, стоимости и способах приобретения документов. Доступ к сайтам являлся свободным, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Учитывая то, что продажа документов является преступлением, надзорный орган обратился в суд с требованием ограничить доступ к этим ресурсам.

Суд встал на сторону прокуратуры, информация о продаже дипломов и аттестатов признана запрещенной для распространения. Доступ к сайтам заблокирован. Фото 1tulatv.ru