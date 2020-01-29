Пьяный водитель попался ГИБДД в Кондопожском районе

29 января сотрудники ГИБДД в 02:30 ночи отстранили от управления 32-летнего водителя автомобиля ИЖ, находившегося в состоянии опьянения. В отношении нарушителя был составлен административный протокол.

«Недешевой оказалась поездка, которая обойдется нарушителю в 30000 рублей штрафа с лишением водительских прав от 1,5 до 2 лет, плюс расходы на штрафстоянку»,

- говорится в сообщении ГИБДД.



С начала года в Кондопожском районе пресечено 13 фактов управления транспортом нетрезвыми водителями. В Карелии зафиксировано более 190 подобных нарушений.

Фото: Госавтоинспекция РК