29 января 2020, 14:56
Пьяный водитель попался ГИБДД в Кондопожском районе
Нарушитель ПДД лишится водительских прав и к тому же заплатит штраф в размере 30 тысяч и расходы на штрафстоянку
29 января сотрудники ГИБДД в 02:30 ночи отстранили от управления 32-летнего водителя автомобиля ИЖ, находившегося в состоянии опьянения. В отношении нарушителя был составлен административный протокол.
«Недешевой оказалась поездка, которая обойдется нарушителю в 30000 рублей штрафа с лишением водительских прав от 1,5 до 2 лет, плюс расходы на штрафстоянку»,
- говорится в сообщении ГИБДД.
С начала года в Кондопожском районе пресечено 13 фактов управления транспортом нетрезвыми водителями. В Карелии зафиксировано более 190 подобных нарушений.
Фото: Госавтоинспекция РК