Пьяный хозяин вернулся в задымленную из-за пожара квартиру

Вечером 15 ноября в 16:39 на пульт Единой службы спасения-01 Пудожского района поступило сообщение о пожаре в 2-квартирном деревянном жилом доме в поселке Онежский.

На место происшествия выехали пожарные из деревни Авдеево и Пудожа. Когда, преодолев двадцатикилометровое расстояние, на место происшествия прибыл водитель пожарной автоцистерны из Авдеево, горящий диван был уже потушен очевидцами происшествия.

Водитель пожарного автомобиля, обследуя задымленную квартиру, обнаружил возле дивана нетрезвого хозяина квартиры и вывел его в безопасное место. По всей видимости, мужчина посчитал, что огонь потушен и можно вернуться в задымленную квартиру. Он не подозревал о том, что тем самым подвергает свою жизнь большой опасности. // фото: pxhere.com