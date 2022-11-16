Пожилой водитель бесследно пропал в Петрозаводске

Пожилой автомобилист пропал в карельской столице. Родные в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте просят откликнуться очевидцев.

По их словам, мужчина вечером 15 ноября отправился в автосервис на темно-зеленом ВАЗ 2115. Он выехал на улицу Фурманова, 22 в 18:00, но до места назначения почему-то не добрался. Родственники не знают, что с ним произошло.

В комментариях пользователи пишут, что автомобиль ехал по «встречке», судя по записям с камеры видеонаблюдения. Это было в 17:30 во вторник, водитель двигался против потока машин.

- По камерам видно, как доехал до пешеходного перехода ул. Фурманова, - сообщает один из подписчиков. // фото, видео: «ДТП Петрозаводска и Карелии» ВКонтакте