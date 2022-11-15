Ребенок попал под машину в Петрозаводске, водитель скрылся

Вечером 14 ноября в Петрозаводске автомобиль сбил ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

Инцидент произошел в 18:36 у дома №2 по улице Сусанина. Неустановленный водитель на неустановленном автомобиле сбил 12-летнюю школьницу, которая переходила дорогу. Девочка получила травмы.

Госавтоинспекция устанавливает личность водителя и просит возможных очевидцев происшествия обратиться в ГИБДД. Родителей школьников также просят объяснить своим детям правила безопасного перехода улицы. // Фото ГИБДД Петрозаводска