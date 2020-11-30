Пьяного жителя Медвежьегорска задержали и засняли в Мурманской области

Нетрезвого водителя из Карелии задержали 28 ноября в Мурманской области, сообщает издание «Вечерний Мурманск».

О его странном поведении в полицию сообщили очевидцы, у которых мужчина спрашивал о том, как ему выехать на федеральную трассу «Кола».

Экипаж ГИБДД «взял» его на выезде с автозаправки. Водитель отрицал факт употребления спиртного, однако, как это хорошо видно на видео, вел себя крайне странно. Казалось, что он совершенно не понимает, что происходит вокруг.

Подозрения очевидцев подтвердил алкотестер. Прибор показал семикратное превышение допустимой нормы.

Как оказалось, 34-летний житель Медвежьегорска так торопился уехать из Кировска, что был «вынужден» сесть за руль в нетрезвом виде. Теперь, его автомобиль оказался на платной стоянке, а сам «турист» в данный момент ожидает суда.

Фото - скриншот с видео.