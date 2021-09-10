Пьяного в доску водителя задержали у травмпункта в Петрозаводске

В Росгвардию на днях поступила информация о нетрезвом водителе в центре города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Силовикам позвонила женщина - охранник травмпункта, расположенного на улице Антикайнена. Она обратила внимание на мужчину, который садился за руль в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Женщина сообщила об этом правоохранителям, а прибывшая группа задержания остановила машину в соседнем дворе. Водитель был пьян настолько, что не мог ровно ходить. Для дальнейшего разбирательства он был передан полицейским. Фото Росгвардии