18 декабря 2020, 18:13
Происшествия

Пьяного молодого водителя поймали на севере Карелии

24-летнему автомобилисту грозит арест за отказ от прохождения медосвидетельствования

В Кемском районе сотрудники ДПС отстранили от управления автомобилем 24-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Водитель автомобиля ВАЗ-21099 имел признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. За это ему грозит административный арест сроком от 10 до 15 суток.

За пьяную езду мужчина может получить штраф в размере 30 тысяч рублей и остаться пешеходом на полтора-два года. Фото Госавтоинспекции Карелии

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Кемь
ГИБДД
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Кемский район