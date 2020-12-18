Пьяного молодого водителя поймали на севере Карелии

В Кемском районе сотрудники ДПС отстранили от управления автомобилем 24-летнего мужчину. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Водитель автомобиля ВАЗ-21099 имел признаки алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. За это ему грозит административный арест сроком от 10 до 15 суток.

За пьяную езду мужчина может получить штраф в размере 30 тысяч рублей и остаться пешеходом на полтора-два года. Фото Госавтоинспекции Карелии