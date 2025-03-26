Пьяная женщина избила таксистку в Карелии

Кемский городской суд вынес приговор местной жительнице. Женщина обвинялась в нанесении побоев таксистке, сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.

По данным источника, подсудимая, будучи пьяной, напала на водителя такси за то, что женщина отказалась ее везти. Горожанка избила таксистку, которая получила телесные повреждения.

В суде женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил горожанке наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.