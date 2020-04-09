Путин сам вспомнил про половцев и печенегов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что фрагмент по поводу половцев и печенегов Путин сам лично добавил в свое выступление. Об этом пишет РИА Новости.

К теме нападений половцев и печенегов на Россию глава государства обратился накануне в ходе совещания с главами регионов по ситуации с коронавирусом.

«Дорогие друзья! Все проходит, и это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания: и печенеги ее терзали, и половцы, — со всем справилась Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы все преодолеем»,

— cказал президент, обращаясь к россиянам.

Позднее это высказывание главы государства вызвало большое оживление в СМИ и соцсетях.

«Это инициатива самого президента. То есть это слова, сказанные самим президентом. Именно он это добавил в свое выступление»,

— сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Вместе с тем, Песков заметил, что не может сказать, «что стало источником для этой фразы».