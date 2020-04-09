ЗС РК предложило выделить миллиард рублей на поддержку Карелии

Парламент республики подготовил пакет предложений по поддержке Карелии в период пандемии на сумму более 900 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Заксобрания. Депутаты направили обращение в адрес главы республики.

В частности, 600 миллионов из бюджета республики предлагается направить на помощь муниципалитетам. В парламенте считают, что «в сложившейся ситуации именно они понесут значительные дополнительные затраты».

Также предлагается выделить целевые средства в размере 209 миллионов на закупку лекарств, средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств, оборудования, расходных материалов. Более 93 миллионов предлагается направить на увеличение расходов по обеспечению деятельности профессиональных образовательных организаций дополнительными средствами коммуникаций.