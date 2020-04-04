Руководитель Лахденпохского района поделится зарплатой с малоимущими

Глава администрации Лахденпохского района Олег Болгов намерен отдавать часть своей зарплаты тем, у кого не хватает средств для выживания. Об этом чиновник сообщил на своей личной странице в социальной сети. Как объяснил Болгов, такой шаг вызван введенным в Карелии режимом самоизоляции.

– Он тяжело ударил по всем нам без исключения. Особенно в сложной ситуации оказались люди старшего поколения, инвалиды, одинокие мамы с маленькими детьми, малоимущие.

Подчас у них нет ни сил, ни возможностей, чтобы преодолеть эти сложные времена самостоятельно…

Я принял решение направить часть своей зарплаты на закупку продуктов и лекарственных средств для указанной категории граждан,

– написал Олег Болгов.

Руководитель района заявил, что его инициативу подхватила политическая партия «Единая Россия», предприниматели и многие жители района.

– Сейчас формируется команда добровольцев, которые займутся во главе со мной реализацией намеченного плана. Стать волонтером может каждый. Уверен, вместе с командой неравнодушных жителей мы сможем организовать выезды не только в городе, но и в каждый населенный пункт нашего района с целью оказания помощи нуждающимся в продуктах и медикаментах.

Олег Болгов отметил, что необходимо составить списки людей, которым нужна помощь. Люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут писать лично главе администрации.